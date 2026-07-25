Irán: UE ignora crímenes de guerra de EEUU y actúa con “hipocresía”

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha respondido este sábado a las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sobre la situación de los derechos humanos en el país persa, acusando al bloque comunitario de mantener una postura contradictoria al denunciar “violaciones” en Irán mientras.

En un mensaje difundido en la red social X, Baqai ha cuestionado cómo la Unión Europea puede expresar preocupación por los derechos humanos en Irán y, al mismo tiempo, brindar “apoyo logístico y técnico” a operaciones militares que han causado víctimas civiles y daños a infraestructuras críticas iraníes.

“¿Cómo puede un supuesto compromiso con los derechos humanos conciliarse tan fácilmente con el suministro de apoyo logístico y técnico para agresiones letales contra el pueblo iraní, agresiones que atacan deliberadamente a civiles e infraestructuras nacionales críticas?”, ha cuestionado.

Asimismo, ha criticado que la UE “se niegue a condenar incluso los crímenes de guerra más flagrantes” y reprochado que no haya expresado “ni una sola palabra de simpatía por los niños iraníes asesinados por las bombas y misiles estadounidenses e israelíes, facilitados por el propio ‘apoyo logístico y técnico’ de la UE”.

El mensaje concluye que esa actitud “no es simplemente una pérdida de credibilidad”, sino que representa “la banalidad del mal y la forma más pura de hipocresía”, en referencia a la postura europea frente al conflicto y sus consecuencias humanitarias.