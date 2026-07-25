Yemen ataca base aérea Rey Jalid en Arabia Saudí y una instalación de Aramco

Medios de comunicación locales han informado de que misiles balísticos de fabricación nacional yemení impactaron la madrugada del sábado en objetivos designados dentro de la base aérea Rey Jalid, cerca de la ciudad saudí de Jamis Mushait, situada a unos 884 kilómetros al sur de la capital, Riad.

El hecho se produjo poco después de que las Fuerzas Armadas de Yemen atacaran una instalación petrolera de la empresa estatal saudí Saudi Aramco, en la región fronteriza suroccidental de Jizan, utilizando varios misiles balísticos.

En las primeras horas de este sábado, las Fuerzas Armadas de Yemen han lanzado ataques con misiles contra instalaciones industriales en Yizan, en el suroeste de Arabia Saudí, en respuesta a la agresión perpetrada por el reino contra la ciudad portuaria de Al-Hudayda, vital para la supervivencia de Yemen.

Los ataques se llevaron a cabo después de que el Ejército saudí efectuara varios ataques contra una instalación en Al-Hudayda, en el oeste de Yemen, y también contra la isla yemení de Kamaran, lo que llevó a las defensas aéreas yemeníes a obligar a los aviones de guerra saudíes a abandonar el espacio aéreo de Yemen.

En respuesta a la agresión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen había advertido a Arabia Saudí de que el reino sería responsable de las consecuencias de sus acciones.

“El régimen saudí asumirá las consecuencias de cualquier acontecimiento que se produzca como resultado de su criminal decisión”, declaró el ministerio.

Asimismo, criticó a Riad por optar por la agresión en lugar de responder a la demanda de Saná de poner fin al prolongado bloqueo impuesto por el reino contra el empobrecido país de la península arábiga.

“En lugar de acatar la legítima y justa demanda de levantar el bloqueo contra Yemen, el régimen saudí ha cometido una gran insensatez que le costará muy caro”, rezaba el comunicado.

Asimismo, señaló que los últimos ataques alterarían la naturaleza del enfrentamiento y advirtió que el ataque contra Al-Hudayda marcará la próxima fase bajo la ecuación de “escalada por escalada”.

Mientras tanto, Hizam al-Asad, miembro del buró político del movimiento popular yemení Ansarolá, también advirtió de represalias tras los ataques.

“Puerto por puerto, aeropuerto por aeropuerto, y cada escalada será respondida con una escalada mayor”, afirmó Hizam al-Asad.

El jueves, las Fuerzas Armadas de Yemen habían declarado que continuarían sus operaciones navales de represalia contra objetivos saudíes y mantendrían la ecuación de Saná de “asedio por asedio”, tras una operación en la que fueron atacados dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

A principios de este mes, Saná anunció un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí con efecto inmediato, mientras que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, advirtió de que cualquier escalada saudí recibiría una “respuesta integral y contundente”.