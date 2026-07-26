Irán exige justicia internacional por ataques de EEUU contra infraestructuras

Durante una reunión celebrada este domingo con altos funcionarios del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha examinado la evaluación más reciente de los daños causados por la agresión estadounidense contra la infraestructura de transporte del país, así como las medidas adoptadas para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios esenciales.

Tras examinar los informes sobre los daños ocasionados a terminales fronterizas, instalaciones aduaneras, puertos, puentes, autopistas, redes ferroviarias, centros logísticos y otras infraestructuras estratégicas de transporte, el presidente iraní ha emitido directrices para acelerar su reconstrucción, habilitar rutas alternativas y fortalecer la resiliencia de la red de transporte del país.

“Se trata de una clara violación del derecho internacional y de un crimen de guerra”, ha subrayado Pezeshkian al referirse a la destrucción de terminales fronterizas, instalaciones aduaneras y de la infraestructura de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo de Irán.

Pezeshkian ha añadido que “estos daños contra Irán deben ser llevados ante los organismos internacionales competentes en materia jurídica”.

Asimismo, ha elogiado al personal del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano al afirmar que “la continuidad en la prestación de los servicios, la estabilidad de la red de transporte y la prevención de cualquier interrupción en los servicios por carretera, ferroviarios, aéreos y portuarios demuestran el compromiso, la eficiencia y el espíritu de servicio del personal del ministerio”.

“Con ese mismo espíritu, junto con los esfuerzos decididos de todos los poderes del Estado y el apoyo del pueblo, se frustrarán todos los planes del enemigo destinados a perturbar los servicios y la infraestructura del país”, ha añadido.

Durante la más reciente ola de agresión militar estadounidense, Washington atacó varias infraestructuras civiles de transporte en el sur de Irán.

El 17 de julio, ataques aéreos alcanzaron la torre de control marítimo del puerto Shahid Kalantari, en Chabahar; la estación ferroviaria del ramal de Bandar Abás, y seis puentes en la provincia de Hormozgán que conectan Bandar Abás, Bandar Jamir y Lar.

En respuesta a las agresiones estadounidenses, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército iraní han lanzado ataques de represalia contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región y han asegurado que las operaciones continuarán hasta que se restablezca la calma en todo el país persa.