Restauran dos mezquitas históricas en Rusia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Concluyeron las obras de restauración y rehabilitación de dos mezquitas históricas, construidas en el siglo XIX, ubicadas en el complejo fortificado y de torres de Tsori, en Ingusetia, una de las repúblicas autónomas de Rusia. Estos templos, gravemente dañados durante el período del exilio del pueblo ingusetio, han sido recuperados respetando plenamente su autenticidad histórica y ya se encuentran preparados para su reapertura.

Según informaron medios locales, Umar Tsurov, integrante del Consejo de Ancianos de la comunidad de Tsori (Tskuro), afirmó que la restauración de estos edificios trasciende un simple proyecto arquitectónico y la definió como «un vínculo vivo entre generaciones y un centro espiritual para la comunidad».

De acuerdo con la documentación arquitectónica, el conjunto está integrado por una mezquita aljama, destinada a la oración del viernes, y otra mezquita para las oraciones diarias. Ambas fueron construidas siguiendo el estilo tradicional de la arquitectura árabe y presentan una notable semejanza con antiguas edificaciones religiosas de Medina. Durante el proceso de restauración, los elementos destruidos, entre ellos el minbar y las ventanas, fueron reconstruidos con gran precisión y bajo la supervisión de los ancianos de la región, con el fin de preservar fielmente su identidad original.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la participación voluntaria de los miembros de la asociación social Tsori. Todas las familias pertenecientes a esta comunidad contribuyeron a la restauración mediante apoyo económico, suministro de materiales de construcción y participación directa en las labores de reconstrucción. Asimismo, los trabajos especializados de cantería y restauración fueron realizados por expertos formados en la escuela de restauración Nasledie (Patrimonio).

En la actualidad, las labores de embellecimiento del entorno se encuentran en su fase final y, de acuerdo con la planificación establecida, la ceremonia oficial de inauguración de estas históricas mezquitas se celebrará a finales de julio.