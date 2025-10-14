Venezuela honra la resistencia indígena con una marcha multitudinaria en Caracas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 12 de octubre de 2025 — En el marco del Día de la Resistencia Indígena, miles de ciudadanos venezolanos se movilizaron este domingo en Caracas para rendir homenaje a los pueblos originarios que enfrentaron la colonización europea y continúan siendo pilares de la identidad nacional. La marcha, convocada por el Gobierno Bolivariano y respaldada por movimientos sociales, colectivos culturales y delegaciones indígenas, recorrió las principales avenidas de la capital en un ambiente de solemnidad, dignidad y compromiso histórico.

La movilización partió desde Chacaíto y culminó en Plaza Venezuela, donde se realizó un acto central frente al Monumento a la Resistencia Indígena. La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, encabezó el izamiento ceremonial del tricolor nacional en el Panteón de Caracas, acompañada por representantes de comunidades de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia. “Hoy no celebramos el inicio de la colonización, sino la persistencia de una memoria viva que se niega a ser borrada”, declaró Vidal ante medios nacionales e internacionales.

El presidente Nicolás Maduro, a través de su canal oficial, saludó la movilización como “una expresión legítima del alma venezolana que honra a Guaicaipuro, Apacuana y a todos los líderes originarios que enfrentaron el imperio español”. En su mensaje, reiteró el compromiso del Estado con la protección de los derechos indígenas, la soberanía territorial y la paz regional.

La marcha estuvo acompañada de expresiones artísticas, representaciones tradicionales , cantos en lenguas originarias y performances visuales que denunciaron el colonialismo histórico y celebraron la resistencia cultural. Diversas agrupaciones juveniles y feministas se sumaron con pancartas que reivindicaban el rol de las mujeres indígenas en la defensa de los territorios y saberes ancestrales.

La jornada transcurrió sin incidentes, bajo un despliegue coordinado de seguridad ciudadana. Observadores internacionales destacaron el carácter pacífico y ceremonial de la movilización, que se consolida como una de las expresiones más significativas del calendario cívico venezolano.

Con esta marcha, Venezuela reafirma su vocación de paz, su memoria insurgente y su voluntad de construir un futuro donde la diversidad cultural, la justicia social y la soberanía sean pilares irrenunciables.

Fotos cortesía de: Triasfrank