Concursos de Recitación del Corán de Moscú: Concursante iraní gana el primer premio

El evento, celebrado en la capital rusa y apoyado por la Administración Espiritual de los Musulmanes de Rusia (SAMR), en colaboración con la Universidad Mohammed bin Zayed de Humanidades de los Emiratos Árabes Unidos, reunió a concursantes de 30 países.

Abdollahi obtuvo el primer lugar en la categoría de recitación. El segundo puesto fue compartido entre Mohammad Al-Fawal, del Líbano, y Aiman ​​Ridhwan Mohammad Ramlan, de Malasia, mientras que Ardiansyah Abu Bakar, de Indonesia, obtuvo el tercer lugar.

El concurso del Corán se celebró del 15 al 18 de octubre en la Gran Mezquita de Moscú y concluyó con la ceremonia de entrega de premios en la Sala de Conciertos del Hotel Cosmos.

La ceremonia de clausura contó con las palabras de los principales organizadores, entre ellos el presidente de la SAMR, el Gran Muftí Ravil Gaynutdin, quien describió la competencia como "más que un simple evento: une corazones en torno al Libro de Alá, inspira buenas obras, fortalece la fe y presenta a las personas el sublime arte de la palabra coránica".

El vicepresidente y jefe del Comité Organizador, el Muftí Rushan Abbasov, destacó el papel del evento en la promoción de la diplomacia espiritual y el entendimiento intercultural.

La institución que apoyó la competencia en los Emiratos Árabes Unidos, la Universidad de Humanidades Mohammed bin Zayed, fue reconocida por su colaboración en el evento internacional.

Abdollahi es un distinguido qari de la provincia iraní de Qom, que se desempeña como muecín en el Santuario Hazrat Masoumah y la Mezquita Jamkarān. Anteriormente, obtuvo el quinto puesto en la 47.ª edición de las Competencias Coránicas Nacionales de Irán.