Estambul acoge la octava Exposición de Arte Turco-Árabe dedicada al patrimonio compartido de la civilización islámica + Fotos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La octava edición de la Exposición de Artistas Turcos y Árabes fue inaugurada el domingo en la Biblioteca Rami de Estambul, reuniendo a pintores y artistas de Türkiye y de diversos países del mundo árabe en una celebración del patrimonio cultural e islámico compartido.

La muestra está organizada por la Asociación de Artistas Turcos y Árabes de Estambul y se desarrolla durante dos días bajo el lema «Narrativas en la pintura», con la participación de reconocidos artistas de ambas regiones.

Durante la ceremonia inaugural se destacó la histórica contribución de los pueblos turco y árabe al desarrollo de la civilización islámica. Los oradores subrayaron que las iniciativas artísticas y culturales desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del diálogo y la promoción del entendimiento mutuo.

Los visitantes pueden recorrer una variada colección de obras que abarcan las bellas artes, las artes visuales y las artes aplicadas. La exposición incluye pinturas al óleo, caligrafía árabe, esculturas, cerámica, marquetería y tezhip, el tradicional arte islámico de la iluminación ornamental de manuscritos.

Entre las piezas más destacadas figura «La cortina de la puerta de la Kaaba», realizada por la artista turca y especialista en tezhip, Zeynep Seyhun, cuya refinada técnica de ornamentación con pan de oro refleja una de las expresiones más distinguidas del arte islámico.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la exposición es fortalecer los vínculos culturales entre Türkiye y el mundo árabe, además de promover una identidad creativa compartida. Paralelamente a la muestra se desarrollan encuentros entre artistas, seminarios, actividades culturales y programas vespertinos.

Durante la inauguración, Metin Turan, presidente de la Asociación Turquía y el Mundo Árabe, afirmó que la octava edición de esta exposición reúne bajo un mismo techo la cultura, el arte y la amistad.

«El arte es un puente universal que trasciende las barreras del idioma», afirmó Turan, quien añadió que la iniciativa busca consolidar los lazos culturales entre Türkiye y los países árabes mediante la cooperación artística.

En esta edición participan artistas de Türkiye, Túnez, Marruecos, Egipto, Siria, Irak, Líbano, Yemen, Palestina, Kuwait, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. La exposición permanecerá abierta al público hasta el lunes.

La muestra dedica además un espacio especial al tezhip, el tradicional arte islámico de la iluminación de manuscritos, célebre por sus delicados adornos en oro que, durante siglos, han embellecido manuscritos del Sagrado Corán y numerosas obras del patrimonio artístico islámico.