La defensa de los combatientes libaneses es la política estratégica de la República Islámica de Irán

El ayatolá Sayyid Mujtaba Jamenei, Líder de la Revolución, emitió un mensaje en respuesta a la misiva del Secretario General y los combatientes de Hezbolá.

El texto íntegro del mensaje es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

«¡Oh, creyentes! Combatid a los infieles que os rodean y que encuentren en vosotros dureza…» (Corán 9:123)

Excelentísimo Hujjat al-Islam wal-Muslimin, Sheij Naim Qasem (que su sombra sea duradera), Honorable Secretario General de Hezbolá del Líbano, y a todos los comandantes y combatientes abnegados, pacientes y resistentes de Hezbolá.

La paz sea con todos ustedes y la misericordia de Dios.

La carta de ustedes, hermanos e hijos míos —los valientes y creyentes combatientes del glorioso Hezbolá—, portadora de un mensaje de firmeza y constancia por la exaltación de la Palabra de Dios, basada en la fe en las promesas del Noble Corán y en los ideales de dignidad del Imam Jomeini y del Líder Mártir, el Gran Ayatolá Jamenei (que la paz de Dios sea con ellos), es digna de aprecio y reconocimiento.

Hoy en día, cuando las naciones del mundo están hastiadas de la opresión y la injusticia del gobierno de Estados Unidos y de los criminales sionistas que destruyen la vida y los recursos, no queda otro camino que la Yihad y la Resistencia. La constancia en este camino otorgará a los combatientes de la verdad la victoria divina prometida… «Y era un deber para Nosotros auxiliar a los creyentes» (Corán 30:47).

Ahora que Hezbolá del Líbano, como vanguardia de los grupos de la Yihad frente al ataque salvaje del régimen sionista y sus partidarios, se mantiene firme como una roca sólida, esta resistencia se ha convertido en un mensaje inspirador para las naciones libres del mundo en pos de la liberación de la opresión del imperialismo mundial (estekbar) y sus marionetas. Sin duda, una parte significativa de este gran logro se debe a la paciencia, la nobleza, el sacrificio y el acompañamiento del pueblo del Líbano, especialmente en la región del sur.

La República Islámica de Irán, siguiendo la línea del Líder Mártir de la Revolución, el Imam Sayyid Alí Jamenei, ha determinado que la defensa de estos muyahidines oprimidos y poderosos es su política estratégica. Asimismo, ha establecido la preservación de la integridad territorial del Líbano y la retirada total y sin condiciones de la agresión del régimen sionista como la condición primordial en cualquier entendimiento para finalizar la guerra impuesta con el agresor estadounidense.

Que la bendición y la misericordia de Dios Altísimo descansen sobre los mártires, los heridos y sus pacientes familias, así como sobre los emigrantes en el camino de Dios (muhayirin) que han sobrellevado los sufrimientos.

Saludos de Dios al espíritu celestial del Señor de los Mártires de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasrolá, y a todos los comandantes predecesores de la Resistencia y sus compañeros mártires (que Dios esté complacido con todos ellos), quienes convirtieron el brote de la Resistencia Islámica en un árbol robusto «cuya raíz está firme y cuya copa está en el cielo». Combatientes que, con su Yihad y Resistencia, han traído dignidad y gloria al Líbano en el mundo islámico.

Finalmente, espero que, por la bendición de las oraciones de nuestro señor Imam Mahdi (que Dios apresure su llegada), todo tipo de favores y gracias divinas alcancen a todos los muyahidines, mártires y veteranos de la Resistencia, a los desplazados y a sus pacientes familias.

« queremos agraciar a quienes fueron humillados en la tierra, y hacer de ellos líderes y convertirlos en los herederos» (Corán 28:5).

La paz sea con ustedes, así como la misericordia y las bendiciones de Dios.

Sayyid Mujtaba Hosseini Jamenei