Ejército iraní promete una respuesta “más severa” a cualquier agresión

El Ejército de la República Islámica de Irán ha asegurado este lunes que responderá con ataques “más severos y contundentes” ante cualquier nueva agresión de sus adversarios, al tiempo que ha ratificado su disposición permanente para defender la independencia y la integridad territorial del país.

El Ejército y las Fuerzas Armadas “siempre han estado preparados para enfrentar al enemigo despiadado y a los mercenarios de la arrogancia mundial, y cortarán el paso a cualquier agresor que pretenda ocupar siquiera una parte del territorio nacional”, hay advertido el Ejército iraní en un comunicado difundido con motivo del aniversario de la Operación Mersad —que rememora la derrota de la conspiración de los enemigos y los terroristas de Muyahedín Jalq en 1988—.

El grupo terrorista Muyahedín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés), con el irrestricto apoyo del exdictador de Irak Sadam Husein, atacó el 26 de julio de 1988 a las fuerzas iraníes, lanzando una ofensiva desde la frontera oeste del país persa para hacerse con el control de Teherán, capital iraní, y durante su fracasado intento por avanzar, asesinaron a un gran número de civiles que se había negado a cooperar con ellos. Ante esta ofensiva, las fuerzas iraníes, más unidas que nunca, emprendieron la operación Mersad y echaron por tierra su complot.

Según el comunicado, la experiencia de Mersad demostró que “todo el querido Irán se levantará frente a cualquier agresión y enterraremos a los enemigos más allá de las fronteras del poderoso Irán”.

La nota destaca que las Fuerzas Armadas de Irán, en las recientes guerras, también han exhibido una capacidad militar basada en la determinación nacional y la fe, y permanecen “en la primera línea de la defensa de la integridad territorial del país” y mantienen bajo vigilancia “la profundidad del frente enemigo” ante cualquier posible movimiento.

El comunicado añade que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder a cualquier amenaza “desde las elevadas montañas del oeste del país y el estrecho de Mersad hasta el estrecho de Ormuz”, subrayando la continuidad del legado de resistencia transmitido entre generaciones.

“El Ejército de la República Islámica de Irán, junto con el resto de las Fuerzas Armadas, permanece con los ojos abiertos, preparado y más alerta que nunca frente a cualquier amenaza o conspiración de los enemigos, y no mostrará la menor negligencia en la defensa de la independencia y la integridad territorial de la patria islámica y responderá a las agresiones de los enemigos con ataques aún más severos y contundentes”, concluye el comunicado.