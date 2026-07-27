“Dura derrota”: Lula desafía injerencia de EEUU tras negar visados a funcionarios

“A cualquiera del extranjero que quiera interferir en las elecciones brasileñas, les advierto que recibirán una dura derrota aquí en las elecciones”, ha afirmado Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto político en apoyo a la candidatura de Fernando Haddad a la gobernación de São Paulo, este domingo.

El mandatario brasileño ha defendido la soberanía del país y ha calificado de “injerencia” la intención de Washington de enviar representantes para supervisar el proceso electoral. “Que nadie de fuera venga a meter las narices en nuestras elecciones”, ha declarado.

Lula también ha destacado la importancia de la independencia nacional y ha apelado a valores como la dignidad y el carácter.

“No soy de hacer alardes, no me gusta prometer lo que no puedo cumplir, pero les voy a decir algo que llevo conmigo desde que nací, algo que aprendí de una madre analfabeta: caminar con la cabeza en alto, tener dignidad y carácter”, ha señalado ante cientos de asistentes.

Las declaraciones se produjeron después de que las autoridades brasileñas confirmaran la revocación de los visados del subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, y del subsecretario adjunto Samuel Samson, al considerar que su visita respondía a motivaciones políticas en medio del proceso electoral.

la agencia de noticias estatal brasileña, los representantes estadounidenses tenían previsto reunirse con funcionarios electorales para abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión de cara a las elecciones de octubre.

El debate sobre la seguridad y la transparencia de las máquinas de votación electrónica volvió así al centro de la escena después de que Flávio Bolsonaro, recientemente proclamado candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, difundiera afirmaciones falsas sobre el sistema electoral brasileño.

El Partido Liberal de Brasil confirmó este sábado oficialmente la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre durante una convención celebrada en São Paulo. El dirigente cuenta con el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, quien asistió al acto, así como del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.