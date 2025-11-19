Video | Construcción del muro fronterizo entre Irak y Siria

Código de noticia: 1751599 fuente: Abna24

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Comando de las Fuerzas Fronterizas de Irak informó que el proceso de construcción de un muro de hormigón en las fronteras compartidas con Siria continúa en la región norte de Al-Qaim. Según el informe, esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de las áreas fronterizas de Irak y combatir la infiltración de terroristas en el país. Se ha reportado que hasta el momento se han construido e instalado 450 kilómetros de los 600 kilómetros previstos de este muro.