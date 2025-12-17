Gran Ayatolá Javadi Amoli: Satanás Engaña a la Gente a Través de Diferentes Caminos

Dirigiéndose a una reunión académica sobre "El Valor y la Dificultad de la Intención", el destacado pensador islámico afirmó que, mientras muchas personas son capaces de realizar buenas obras externamente, muchas menos poseen la habilidad de purificar sus intenciones.

Citando narraciones de los Imames Inmaculados (ellos La paz sea con), el Ayatolá Javadi Amoli recordó que "la intención de un creyente es mejor que su acción" y que "las mejores obras son aquellas que mejor se preservan". Explicó que la intención constituye el alma y la realidad interior de la acción, y por esta razón, representa una de las dimensiones más exigentes de la conducta moral.

Señaló que una acción no puede realizarse con la intención de buscar la cercanía a Dios a menos que cumpla dos condiciones esenciales. Primero, el acto en sí debe poseer una bondad real, es decir, debe ser inherentemente lícito y capaz de acercar a la persona a Dios. Segundo, debe contener una bondad activa, lo cual se refiere a la pureza de la motivación de quien la realiza.

"Cuando una acción está libre de toda forma de adornos, ostentación y ego", dijo, "su intención se vuelve superior a la acción misma. Lograr tal sinceridad, sin embargo, es extremadamente difícil, y es por eso que la intención es considerada una de las más elevadas de las obras".

El Gran Ayatolá advirtió que las formas sutiles de hipocresía a menudo pasan desapercibidas. Explicó que los individuos pueden buscar reconocimiento por sus buenas obras, como desear que su nombre aparezca en la portada de un libro, en el letrero de una mezquita o en reuniones públicas. Otros, añadió, pueden evitar deliberadamente que se mencione su nombre para que la gente los alabe por su supuesta humildad, una actitud que describió como otra forma oculta de buscar liderazgo.

"En algunos casos", afirmó, "una persona se vuelve hipócrita sin darse cuenta. Esta es una forma misteriosa de hipocresía que rara vez se detecta, y sin embargo es muy peligrosa".

El Ayatolá Javadi Amoli advirtió además que el engaño de Satanás no sigue un patrón único. "Satanás engaña a cada uno a su manera", dijo. "Algunas personas incluso abandonan las buenas obras por temor a que otros las acusen de hipocresía, mientras que, en realidad, es la opinión de la gente lo que las motiva a renunciar a las acciones rectas".

Sus comentarios están extraídos de su obra Los Estadios de la Moralidad en el Corán (p. 245), la cual explora las dimensiones interiores de la conducta ética y la lucha constante por salvaguardar la sinceridad en la adoración y la responsabilidad social.