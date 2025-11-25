Hamás advierte que las violaciones «israelíes» están socavando el alto el fuego en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hamás ha anunciado que ha adherido íntegramente a los términos del alto el fuego en Gaza, pero ha advertido con solemnidad que las continuas violaciones «israelíes» amenazan con deshilvanar el frágil pacto. El portavoz del grupo, Hazem Qassem, ha manifestado que el sendero hacia la implementación de la segunda fase del alto el fuego se ha tornado más arduo a medida que «Israel» persiste en vulnerar sus compromisos.

Qassem ha confirmado que Hamás ha satisfecho todas las obligaciones estipuladas en el acuerdo, mientras que «el régimen israelí aún viola el alto el fuego». Ha agregado que estas preocupaciones han sido transmitidas a los mediadores involucrados en las conversaciones de El Cairo.

Asimismo, ha condenado el reciente ataque «israelí» contra el suburbio sur de Beirut, describiéndolo como «un nuevo acto de agresión contra nuestra umma y una escalada de las tensiones regionales».

Las organizaciones internacionales han documentado cientos de violaciones al alto el fuego mediante renovados bombardeos aéreos y ataques terrestres a lo largo de la Franja de Gaza.