Repudio a los allanamientos contra la comunidad islámica del barrio de Floresta, Buenos Aires

COMUNICADO DE PRENSA

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso.

REPUDIO A LOS ALLANAMIENTOS CONTRA LA COMUNIDAD ISLAMICA DEL BARRIO DE FLORESTA, BUENOS AIRES

Ante los recientes hechos de público conocimiento ocurridos en el barrio de Floresta, La Federación Argentina de Entidades Islámicas Ya‘faritas (FIYAR), expresa su más profunda preocupación y enérgico rechazo ante los operativos policiales nocturnos y actos de amedrentamiento dirigidos contra miembros de la comunidad islámica, en la que estaban presentes niños, madres, adolescentes y ancianos.

La comunidad islámica argentina, con raíces en Siria, Líbano y otras naciones de Asia Occidental, forma parte integral de nuestra nación desde hace más de un siglo y medio. Somos una comunidad de profesionales, trabajadores, artistas y empresarios que han construido este país con amor, esfuerzo y, sobre todo, en paz. Nuestra lealtad a la bandera argentina es y ha sido inquebrantable.

Denunciamos que el alineamiento geopolítico del actual Poder Ejecutivo no puede, bajo ninguna circunstancia, traducirse en una persecución doméstica por motivos religiosos o dogmáticos. La seguridad nacional no debe ser una excusa para el hostigamiento de ciudadanos respetuosos de la ley. Argentina es un Estado de derecho, no un escenario para conflictos externos.

Repudiamos los allanamientos realizados sin explicaciones claras y en horarios que buscan infundir temor. Exigimos a las autoridades judiciales y al Ministerio de Seguridad:

El cese inmediato del hostigamiento a familias musulmanes en sus hogares, en sus trabajos y en su vida diaria.

La transparencia absoluta en las causas que motivan dichos operativos.

El respeto estricto a la Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.592) y a la Constitución Nacional.

Llamado a la Unidad

Instamos a las organizaciones de derechos humanos, a los distintos credos y a la sociedad civil a solidarizarse con la comunidad islámica. El quiebre de la paz social y la estigmatización de un grupo por su fe representan una amenaza para la libertad de todos los argentinos.

La patria se construye con la integración, no con la sospecha.

1° de mayo de 2026 / 14 del mes de Dhul Qi‘da de 1447 H.