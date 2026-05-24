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Con motivo del martirio del Imam Báqir (PB)

Devolución de Fadak a los Ahl al-Bayt (PB) mediante el esclarecimiento del Imam Báqir (PB)

24 mayo 2026 - 09:34
Código de noticia: 1817995
fuente: Abna24
Devolución de Fadak a los Ahl al-Bayt (PB) mediante el esclarecimiento del Imam Báqir (PB)

El Imam Báqir (PB), en su encuentro con Umar ibn Abd al-Aziz, le transmitió un hadiz mediante el cual le hizo comprender que el califato y la wilaya corresponden por derecho a los Ahl al-Bayt (PB), y que los demás no tienen legitimidad alguna en esa posición. Tras escuchar las palabras luminosas del Imam y verse profundamente influido por ellas, Umar ibn Abd al-Aziz ordenó que trajeran tintero y papel para devolver Fadak a sus legítimos dueños.

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