Devolución de Fadak a los Ahl al-Bayt (PB) mediante el esclarecimiento del Imam Báqir (PB)

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El Imam Báqir (PB), en su encuentro con Umar ibn Abd al-Aziz, le transmitió un hadiz mediante el cual le hizo comprender que el califato y la wilaya corresponden por derecho a los Ahl al-Bayt (PB), y que los demás no tienen legitimidad alguna en esa posición. Tras escuchar las palabras luminosas del Imam y verse profundamente influido por ellas, Umar ibn Abd al-Aziz ordenó que trajeran tintero y papel para devolver Fadak a sus legítimos dueños.