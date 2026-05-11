La mano invisible de Dios en el camino hacia la gloria; una reflexión sobre el monoteísmo en la Sura de Yusuf (P)

Código de noticia: 1812929 fuente: Abna24

La Sura de Yusuf (P) es el relato de la soberanía absoluta de Dios; un lugar donde las voluntades humanas, incluso aquellas que buscaban eliminar a un niño, se convierten en el preámbulo para su honor y empoderamiento. Ni el pozo, ni el exilio, ni la falta de descendencia del Aziz de Egipto, ni la adopción de Yusuf (P) fueron hechos fortuitos, sino que constituyeron eslabones precisos de la providencia divina para conducirlo al rango de la profecía.