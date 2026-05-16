El papa Leo XIV pide a los estadounidenses presionar al Congreso para poner fin a la guerra contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el papa Leo XIV criticó duramente la guerra contra Irán, describiéndola como «injusta» y afirmando que ningún conflicto armado resuelve los problemas, sino que solo genera mayor odio y violencia.

El líder de los católicos del mundo instó a los ciudadanos estadounidenses a comunicarse con los miembros del Congreso y ejercer presión sobre los legisladores para que pongan fin a la guerra y avancen hacia el establecimiento de la paz. Enfatizó que los esfuerzos deben centrarse en un alto inmediato al fuego y en evitar cualquier escalada de la crisis.

Al mismo tiempo, Trita Parsi, vicepresidente del Instituto Quincy de Estados Unidos, al reenviar estas posiciones escribió: «¡Urgente! El papa Leo XIV consideró injusta la guerra contra Irán». Añadió que el pontífice subrayó que esta guerra «no resuelve ningún problema» y solo provoca un aumento del odio, y pidió a los estadounidenses que contacten con el Congreso para poner fin al conflicto.