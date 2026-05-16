El Gran Ayatolá Javadi Amoli: El camino hacia la Wilayah está abierto a las «personas comunes» mediante el estudio y el esfuerzo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Gran Ayatolá Javadi Amoli afirma que, si bien alcanzar la elevada estación de los Imames está fuera del alcance humano, elevarse al rango de sus discípulos devotos es un objetivo alcanzable, pues esos discípulos fueron en su día personas ordinarias que alcanzaron la excelencia espiritual mediante el esfuerzo y el aprendizaje.

Al hablar sobre los Imames Infalibles (PB) y aquellos formados en su escuela, el destacado clérigo shií declaró: «Alcanzar el rango de los Imames no es posible, pero alcanzar el rango de sus discípulos sí es attainable. Ellos también fueron personas ordinarias que llegaron a esta estación. No eran Imames ni descendientes de Imames; más bien, eran individuos comunes que, mediante el esfuerzo y el estudio, se convirtieron en amigos de Dios».

Añadió: «Si este camino no hubiera sido accesible, no habría habido tanta exhortación e instrucción para recorrerlo».

El Ayatolá Javadi Amoli citó una narración del Imam Sadiq (la paz sea con él), quien dijo: «¡Qué excelentes intercesores son mi padre y yo para Hamran ibn A'yun en el Día de la Resurrección! Lo tomaremos de la mano y no nos separaremos de él hasta que entremos juntos al Paraíso».

El reverenciado erudito señaló: «Hamran ibn A'yun era un joven ordinario que se convirtió en un sabio y alcanzó esta estación. No se debe decir que alcanzar el rango de los amigos de Dios es demasiado difícil. En el Día de la Resurrección quedará claro que el camino estaba abierto, y simplemente no lo transitamos».