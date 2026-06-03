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La ceremonia fúnebre del Líder mártir de Irán se llevará a cabo en Teherán, Qom y Mashhad

3 junio 2026 - 15:37
Código de noticia: 1822017
fuente: irna
La ceremonia fúnebre del Líder mártir de Irán se llevará a cabo en Teherán, Qom y Mashhad

El vicealcalde de Asuntos Sociales y Culturales de la Municipalidad de Teherán, Mohamad Amin Tavakolizadeh, declaró que ya está confirmada que la ceremonia fúnebre del Líder mártir de Irán se llevará a cabo en tres ciudades de Teherán, Qom y Mashhad.

“Estamos preparando la logística para una asistencia de más de 15 a 20 millones de personas en la capital”, añadió.

El cuerpo del Líder mártir de Irán, según su testamento, será sepultado en el santuario del Imam Reza (P) en la ciudad de Mashhad, anunció Tavakolizadeh.

“Seremos testigos de la mayor concentración de chiíes, e incluso más allá de eso, de musulmanes. En este mismo momento continúan llegando solicitudes de participación en esta ceremonia fúnebre por parte de distintos grupos y corrientes”, agregó.

“El presidente del Poder Judicial de Iraq anunció que durante los primeros cuarenta días tras el martirio de Su Eminencia, no se registró ningún matrimonio chií en Iraq, y que se celebraron procesiones fúnebres simbólicas en distintas ciudades iraquíes en su honor. Esto demuestra que nos enfrentaremos a un ambiente en el funeral de Su Eminencia que nunca antes hemos experimentado. Experimentaremos el mismo ambiente en Cachemira, Paquistán, India, Afganistán, Yemen y en muchos otros países islámicos”, subrayó Tavakolizadeh.

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