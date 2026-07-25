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Mundial de Tiro; la representante de Irán se clasifica para la final

25 julio 2026 - 15:29
Código de noticia: 1844753
fuente: irna
Mundial de Tiro; la representante de Irán se clasifica para la final

La tiradora iraní Sharmineh Chehel-Amirani logró un pase a la final del Mundial de Tiro en China, luego de que la representante de Corea del Sur fuera descalificada por no superar la prueba de verificación de su arma, ocupando así el octavo lugar que le da acceso a la ronda definitiva.

En la competencia que se celebra en China con la participación de 683 atletas de 66 países, Chehel-Amirani había finalizado la ronda clasificatoria de rifle de aire 10 metros femenino en la novena posición, con una puntuación de 631.7 puntos, quedando inicialmente fuera de la final.

 Sin embargo, la descalificación de la tiradora surcoreana, cuyo equipo no pasó la inspección técnica reglamentaria, permitió a la iraní ascender al octavo puesto y asegurarse un lugar en la ronda final.

La final de esta disciplina está programada para comenzar en los próximas horas, y la representante iraní buscará aprovechar esta oportunidad inesperada para lograr un buen resultado en el certamen mundialista, que reúne a lo más destacado del tiro deportivo internacional.

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