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El Líder Supremo de Irán indulta a más de dos mil presos con motivo del Eid al-Qadir

6 junio 2026 - 14:07
Código de noticia: 1823318
fuente: irna
El Líder Supremo de Irán indulta a más de dos mil presos con motivo del Eid al-Qadir

El Líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Moytabá Jameneí, aceptó la solicitud del jefe del Poder Judicial para conceder el indulto, la reducción o la conversión de la pena a dos mil reclusos de tribunales del país, con motivo de la festividad del Eid al-Qadir.

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytabá Jameneí, accedió a la petición del presidente del Poder Judicial, Mohsen Eyei, y concedió el indulto o la reducción de pena a dos mil personas condenadas por tribunales de justicia.

La medida se lleva a cabo con ocasión del Eid al-Qadir, una de las festividades más importantes del calendario islámico chiita, y abarca a reclusos de tribunales públicos, tribunales revolucionarios y la organización judicial de las Fuerzas Armadas.

Eyei había solicitado formalmente en una carta al líder supremo el indulto, la reducción o la conversión de las sentencias de estos dos mil condenados, una práctica habitual en Irán durante las grandes celebraciones religiosas y nacionales.

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