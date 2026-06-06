El Líder Supremo de Irán indulta a más de dos mil presos con motivo del Eid al-Qadir

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytabá Jameneí, accedió a la petición del presidente del Poder Judicial, Mohsen Eyei, y concedió el indulto o la reducción de pena a dos mil personas condenadas por tribunales de justicia.

La medida se lleva a cabo con ocasión del Eid al-Qadir, una de las festividades más importantes del calendario islámico chiita, y abarca a reclusos de tribunales públicos, tribunales revolucionarios y la organización judicial de las Fuerzas Armadas.

Eyei había solicitado formalmente en una carta al líder supremo el indulto, la reducción o la conversión de las sentencias de estos dos mil condenados, una práctica habitual en Irán durante las grandes celebraciones religiosas y nacionales.