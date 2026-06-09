Perú: Sánchez mantiene ventaja sobre Fujimori con 95% de votos escrutados

Al tener contado el 95,681% de los sufragios del domingo, Sánchez tiene 0,16% puntos porcentuales sobre Fujimori, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con datos hasta este martes. El izquierdista recibe, hasta el momento, el 50,075% de los votos y la derechista, el 49,925%.

Esto implica, en cantidad, que Sánchez tiene 26 784 votos más que Fujimori, al alcanzar 8 901 028 sufragios frente a los 8 874 244 de su rival electoral.

Las ajustadas cifras confirman que el resultado de las elecciones en Perú se definirá voto a voto. Aún quedan por contabilizar 2967 actas, la mayoría procedentes del extranjero, de las cuales solo se ha procesado el 8 %.

La Cancillería peruana informó que el próximo miércoles concluirá la llegada al país de las actas correspondientes a la votación en el exterior, emitidas en 2506 mesas instaladas en 73 países.