Irán: La dirigencia de EEUU está normalizando los crímenes de guerra

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, reaccionó a las amenazas formuladas por autoridades estadounidenses de atacar infraestructuras civiles, puentes y centrales eléctricas, haciendo caso omiso de los principios fundamentales del derecho internacional.

“Ninguna orden autoriza la comisión de un crimen de guerra. Invocar órdenes superiores para justificar crímenes de guerra no exime de responsabilidad penal a sus perpetradores”, ha subrayado el diplomático iraní en su cuenta de X.

Según Baqai, “la dirigencia de Estados Unidos pretende sacrificar todo lo que aún queda del Derecho Internacional Humanitario y de los principios de la ética y la civilización humanas a su insaciable apetito de guerra y matanza”.

“Una política que propugna la destrucción de puentes y centrales eléctricas es manifiestamente ilegal y criminal. Esta política constituye un acto de represalia y de castigo colectivo, conductas que están expresamente prohibidas como crímenes de guerra tanto por el derecho internacional como por la legislación interna de Estados Unidos, en particular por el 18 U.S.C. § 2441 (Ley sobre Crímenes de Guerra). Estos crímenes no están sujetos a prescripción. El Código Uniforme de Justicia Militar (Uniform Code of Military Justice) y el Manual sobre el Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos establecen con claridad que los militares tienen la obligación jurídica y moral de negarse a cumplir órdenes manifiestamente ilegales impartidas por sus superiores”, ha recalcado el vocero de la Cancillería iraní.

Por último, ha puntualizado que “Irán permanece firme y decidido frente al comportamiento forajido y la violación del derecho”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con atacar infraestructuras civiles, incluidos puentes y centrales eléctricas en Teherán, la capital iraní, y sus alrededores.

“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella”, así amenazó Trump.

Ante dicha coyuntura, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, subrayó que la doctrina defensiva de Irán “es clara: ojo por ojo”.

“Cualquier agresión contra Irán, incluida la dirigida contra nuestra infraestructura, provocará una respuesta contundente y decisiva”, dejó claro Araqchi en un mensaje emitido en su cuenta de X.

Asimismo, subrayó que los países que contribuyan a esa agresión, independientemente del tipo de apoyo que brinden, “también serán considerados objetivos legítimos”.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las amenazas de Trump, al destacar que la seguridad regional debe aplicarse para todos o no podrá garantizarse para nadie.

“La ecuación de esta guerra está clara: o todos o nadie”, remarcó Qalibaf en su cuenta de la red social X, al referirse a la situación en la región y al futuro del estrecho de Ormuz.

El alto legislador iraní sostuvo que “en una región donde nosotros no podamos vender petróleo, nadie venderá petróleo”, y advirtió que, si la seguridad de Irán no está garantizada, “ninguna infraestructura estará a salvo”.

A su vez, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Seyed Mayid Musavi, puso de manifiesto que “si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados y anfitriones de los asesinos de niños será inevitable”.

Por su parte, el cuartel general central Jatam al-Anbia de las Fuerzas Armadas de Irán, en un comunicado, anotó que si EE.UU. ataca las infraestructuras de Irán, las fuerzas iraníes impedirán las exportaciones de petróleo de la región y atacarán instalaciones vitales de energía y economía.

Desde la semana pasada, la Administración de Donald Trump intensificó sus ataques contra Irán, dirigidos incluso contra infraestructuras civiles como puentes y plantas desalinizadoras, en una flagrante violación del Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) de Islamabad, cuyo objetivo era poner fin definitivo a la guerra de agresión estadounidense-israelí iniciada el 28 de febrero.

Esta nueva escalada se produjo después de que Estados Unidos reanudara el 7 de julio sus ataques contra Irán por orden de Trump, tras acusar a Teherán de atacar varias embarcaciones que navegaban al sur del estrecho de Ormuz.

En respuesta a las agresiones estadounidenses, CGRI y el Ejército iraní han lanzado ataques de represalia contra instalaciones militares estadounidenses en la región, asegurando que continuarán las operaciones hasta que se restablezca la calma en todo el país persa.