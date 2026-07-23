El lujo excesivo, ¿destruye la confianza entre esposo y esposa?

Uno de los desafíos importantes en el estilo de vida actual es el predominio del “lujo excesivo” y las presiones que este impone sobre la estructura de la familia. Hojjatoleslam wal-Muslimin Tarashion, destacado experto en asuntos familiares, al explicar este problema, subrayó la necesidad de revisar las actitudes individuales y conyugales, y ofreció soluciones para devolver el equilibrio a la vida.

Pregunta:

¡Mi cónyuge es muy amante del lujo!

Respuesta de Hojjatoleslam wal-Muslimin Tarashion:

Primer punto: debemos elevar nuestra propia visión y forma de pensar. Es decir, ver ahora realmente qué es lo importante para nosotros. ¿Es importante, por ejemplo, cuántos tipos de frutos secos hay en los aperitivos que ofrecen? ¿O lo importante para nosotros es cómo la otra persona se relaciona con nosotros y cómo nos habla?

Sin duda, el nivel de conciencia y de visión de la gente de hoy ha aumentado; es decir, la mayoría ya no está tan pendiente de qué comimos, qué no comimos, qué tuvimos o qué no tuvimos. Somos nosotros quienes lo exageramos demasiado, cuando en realidad puede que estas cosas no sean importantes para la gente. Es decir, a veces nosotros vemos cosas que los demás no ven. No pensemos que nuestra vida se engrandece o que seremos vistos como grandes por estas cosas. Nosotros creemos que por medio de estas cosas seremos vistos como importantes. Pero la realidad es que las personas son valoradas y engrandecidas por su carácter, su forma de ser y su comportamiento.

Por ejemplo, vayan a los tribunales de familia en los casos de vida conyugal y vean cuántos hombres han ido a divorciarse de su esposa porque, por ejemplo, la mujer no es físicamente hermosa. No existen muchos casos así. En todos estos años en los que he dado asesoramiento, quizá no he tenido ni siquiera más que unos pocos casos contados con los dedos de una mano en los que un hombre haya acudido a consulta por esa razón. Pero cuando observamos, vemos que a veces para nosotros la apariencia física se presenta como algo muy grande, cuando en realidad hoy, si uno va a los tribunales de familia, la mayor parte de los problemas están relacionados con la moral, el comportamiento y la forma de ser de las personas; cuando estas son deficientes, cuando alguien tiene una conducta inadecuada, entonces la otra persona acude para divorciarse, para llevar el asunto a juicio y cosas así. Eso es lo que realmente sucede. Debemos crear esta cultura.

Permítanme mencionar un segundo punto: a veces, en nuestras vidas, necesitamos realmente una especie de carta de principios y de conducta. Y esa consiste en que el esposo y la esposa deben tomar siempre en cuenta las capacidades del otro. Yo debo considerar de alguna manera la capacidad de mi cónyuge, y mi esposa también debe considerar la capacidad de su esposo. Por ejemplo, no debería invitar a 15 personas cuando la capacidad de mi esposa para atender invitados no da para más de 10. Y luego seguir diciéndole: “No, mi madre atendía a 30 invitados que entraban por la puerta; ella podía hacerlo. ¿Por qué tú no puedes?”. Eso no es correcto. Hay que reconocer que la capacidad de la esposa tiene su propia medida. Debo observarla y apoyarla.

Del mismo modo, la esposa también debe fijarse en cuál es la capacidad económica de su marido. Debe tener expectativas acordes con la capacidad financiera de su esposo, no por encima de ella. Y, sin duda, lo primero que hacen estas expectativas elevadas en la vida es destruir la confianza entre el esposo y la esposa, dañarla y debilitar los fundamentos de la vida conyugal.