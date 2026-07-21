Irán fuerte: una estrategia para protegerse de la codicia de los enemigos

Código de noticia: 1843072 fuente: Abna24

El Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, subrayó la necesidad de fortalecer al país en todos los ámbitos y afirmó que el progreso en las esferas de la economía, la ciencia, la tecnología y la defensa constituye una condición indispensable para preservar la independencia y la seguridad nacional. Asimismo, destacó que la República Islámica no depende de las personas, sino que se sustenta en la voluntad y la participación del pueblo; por ello, pese al relevo generacional y al cambio de figuras, este sistema perdurará gracias al respaldo de la nación iraní.