  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Vídeo

Irán fuerte: una estrategia para protegerse de la codicia de los enemigos

21 julio 2026 - 12:38
Código de noticia: 1843072
fuente: Abna24
Irán fuerte: una estrategia para protegerse de la codicia de los enemigos

El Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, subrayó la necesidad de fortalecer al país en todos los ámbitos y afirmó que el progreso en las esferas de la economía, la ciencia, la tecnología y la defensa constituye una condición indispensable para preservar la independencia y la seguridad nacional. Asimismo, destacó que la República Islámica no depende de las personas, sino que se sustenta en la voluntad y la participación del pueblo; por ello, pese al relevo generacional y al cambio de figuras, este sistema perdurará gracias al respaldo de la nación iraní.

Descargar 22 MB

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha