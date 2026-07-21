Ceguera defensiva estadounidense: respuesta a Washington / Destrucción de radares y Patriots en operación del CGRI y Ejército

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):En respuesta a los reiterados actos de agresión del enemigo estadounidense contra zonas de Bandar Abbas, Chabahar y Dinarkuh, en el condado de Abdanan, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán llevaron a cabo una serie de operaciones coordinadas contra posiciones e instalaciones militares de Estados Unidos en la región. Estas operaciones se realizaron en el marco de las fases decimoctava y decimonovena de la «Operación Saeqeh» del Ejército y la vigesimocuarta oleada de la «Operación Nasr 2» del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Según los comunicados difundidos, los ataques realizados alcanzaron un amplio abanico de objetivos estratégicos estadounidenses, entre ellos sistemas de defensa Patriot, radares de alerta temprana y de largo alcance, centros de telecomunicaciones, sistemas de recepción satelital y hangares de drones, ubicados en Baréin y Kuwait.

Centrados en cegar la red de radares y defensa de Estados Unidos

Los comunicados del CGRI muestran que una parte importante de las recientes operaciones se ha concentrado en inutilizar la red de detección y alerta de Estados Unidos en la región. En la vigesimocuarta oleada de la Operación Nasr 2, un sistema de defensa y un radar estadounidenses fueron destruidos en Al Muharraq, Baréin, mientras que, simultáneamente, el sistema de defensa aérea Patriot desplegado en Al Rifa, Baréin, fue blanco de ataques con misiles y drones.

En el curso de estas operaciones también fueron alcanzados un sitio de radar de largo alcance, un centro de telecomunicaciones, sistemas de recepción satelital y un radar de defensa antimisiles de Estados Unidos en Kuwait. Asimismo, el CGRI informó de la destrucción de un radar de alerta temprana, un sistema de radar de defensa antimisiles, el radar FPS-117, un sistema Patriot y equipos de comunicación satelital vinculados a la defensa aérea estadounidense en la Base Aérea Ahmad al-Jaber, en Kuwait; acciones descritas por estas fuerzas como una «depuración radárica» destinada a allanar el camino para operaciones posteriores.

Operación Saeqeh: centros de mando y el sistema HIMARS en la mira

En otro capítulo de la respuesta militar de Irán, el Ejército de la República Islámica de Irán, en la decimoctava fase de la Operación Saeqeh, atacó con misiles superficie-superficie los sistemas de misiles HIMARS de Estados Unidos desplegados en el Campamento Arifjan, en Kuwait.

La oficina de relaciones públicas del Ejército señaló que el HIMARS, por su capacidad de desplazamiento rápido, constituye una de las herramientas operativas más importantes de Estados Unidos en los ataques terrestres, y que alcanzarlo puede reducir la capacidad ofensiva y defensiva del enemigo.

En la decimonovena fase de la Operación Saeqeh también fueron blanco de drones de ataque los edificios administrativos y las antenas direccionales del Campamento Arifjan, el aparcamiento de helicópteros militares en el campamento Udairi y el lugar de despliegue de las fuerzas estadounidenses en la Base Aérea Ahmad al-Jaber. El Campamento Arifjan es descrito como uno de los centros de mando más importantes de las fuerzas terrestres de Estados Unidos en la región, y el campamento Udairi, como el lugar de despliegue de helicópteros Apache, Chinook y Black Hawk.

El Estrecho de Ormuz y la advertencia del CGRI al transporte marítimo internacional

Paralelamente a estos acontecimientos, el CGRI informó de la continuidad de la misión de su fuerza naval para controlar el Estrecho de Ormuz. En el comunicado número 34 del CGRI se anunció que dos petroleros que pretendían cruzar por la ruta sur del estrecho sufrieron un incendio y quedaron detenidos, mientras que equipos de rescate se encuentran trasladando a sus tripulaciones.

El CGRI también advirtió a las compañías navieras que no confíen en la información ni en las rutas anunciadas por Estados Unidos, y subrayó que, mientras persistan las «fechorías de Estados Unidos», se mantendrán las restricciones impuestas en el Estrecho de Ormuz.

Señales de una creciente presión sobre Estados Unidos

Junto a las operaciones sobre el terreno, algunos acontecimientos y declaraciones oficiales también apuntan a un aumento del nivel de tensión. Según informes difundidos, el portavoz del Pentágono dio cuenta de heridos entre las fuerzas estadounidenses en los recientes incidentes y enfrentamientos, y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad global para sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció haber concluido una fase de sus operaciones contra Irán; un hecho que, coincidiendo con el aumento de los contraataques iraníes contra bases e infraestructuras militares estadounidenses en la región, ha llamado la atención de los analistas.

Un mensaje que va más allá de la operación militar

El conjunto de los comunicados del Ejército y el CGRI muestra que la reciente respuesta de Irán no se ha limitado únicamente a atacar posiciones militares, sino que, centrada en los centros de mando, los sistemas de defensa, los radares estratégicos y la infraestructura de apoyo estadounidense, ha buscado reducir la capacidad operativa e identificar a las fuerzas de Estados Unidos en la región; una estrategia que, en los comunicados oficiales, ha sido descrita como el «castigo al agresor» y un esfuerzo por restaurar la seguridad y la estabilidad en la región.