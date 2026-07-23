Presidente de Parlamento de Irán: “Seguridad para todos o para nadie”

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Qalibaf declaró que "en la región donde nosotros no vendamos petróleo, nadie lo venderá", dejando claro que Irán está dispuesto a utilizar su capacidad para afectar el flujo energético global si su propia seguridad no es garantizada.

El titular del Legislativo iraní enfatizó que ninguna infraestructura estará a salvo si la República Islámica no se siente segura, en una clara amenaza indirecta a los intereses energéticos de los países vecinos que albergan las bases estadounidenses.

El mensaje de Qalibaf llega en medio de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo por donde transita cerca del 20% del petróleo global.