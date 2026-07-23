Continúan las agresiones del régimen sionista contra el sur del Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes libanesas informaron que este miércoles se registraron varias explosiones en las zonas situadas entre las localidades de Beit Yahoun y Braachit, así como en Hadatha, Majdal Zoun, Wadi al-Astabl, en las afueras de Houla, además de Kfar Tebnit, Zawtar, Beit Yahoun y Kounine. Asimismo, drones del régimen sionista atacaron la localidad de Nabatieh al-Fawqa, mientras que otro bombardeo tuvo como objetivo un terreno abierto en la zona de Al-Khardali.

Continúan los bombardeos de artillería contra las zonas fronterizas

La artillería del ejército del régimen sionista bombardeó en varias ocasiones las alturas de Ali al-Taher. Además, las localidades de Houla, Kfar Tebnit y Hadatha, así como la zona de Eskandarouna, en las inmediaciones de Al-Bayyada, fueron alcanzadas por fuego de artillería.

Disparos e incursión de militares del régimen sionista

En el marco de estas agresiones, militares del régimen sionista abrieron fuego con armamento pesado contra la localidad de Hadatha. Asimismo, una unidad militar del régimen penetró en la localidad de Sarbin, donde efectuó intensos disparos con ametralladoras pesadas. Las operaciones de fuego y rastreo sobre el terreno en la localidad de Al-Khiam, así como los disparos realizados desde la posición de Ruweisat al-Alam hacia las afueras de Kfar Shouba, figuran también entre las acciones llevadas a cabo por el ejército del régimen sionista.

Uso de granadas aturdidoras en zonas residenciales

Según informaron fuentes locales, las fuerzas del régimen sionista lanzaron además granadas aturdidoras contra las localidades de Al-Mansouri y Majdal Zoun. Estas agresiones continúan mientras las reiteradas acciones del régimen sionista contra las regiones meridionales del Líbano siguen constituyendo una violación manifiesta de la soberanía del país y de las normas del derecho internacional.