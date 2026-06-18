La Excelencia Ruqayya (PB); espejo de la opresión sufrida por la Excelencia Fátima al-Zahra (PB)

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En las narraciones y relatos históricos se han descrito conmovedoras similitudes entre la Excelencia Ruqayya (PB) y su noble abuela, la Excelencia Fátima al-Zahra (PB); desde el sufrimiento de la bofetada y la opresión padecida, hasta el sueño en el que vieron a su padre antes de partir de este mundo, así como el lavado ritual y el sepelio realizados durante la noche. Estas semejanzas reflejan la continuidad de la opresión sufrida por la Ahlul-Bayt (PB) a lo largo de la historia del Islam y ponen de manifiesto el profundo vínculo entre las tragedias de Karbalá y los acontecimientos ocurridos tras el fallecimiento del Profeta del Islam (PBUH).