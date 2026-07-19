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Irán condena el ataque “terrorista” de EE.UU. contra la central nuclear de Darkhovin

19 julio 2026 - 23:08
Código de noticia: 1842418
fuente: irna
Irán condena el ataque “terrorista” de EE.UU. contra la central nuclear de Darkhovin

La Organización de Energía Atómica de Irán calificó como un acto “terrorista y salvaje” el bombardeo estadounidense contra el sitio en construcción de la central nuclear de Darkhovin, ocurrido en la madrugada del domingo, y advirtió que Washington viola flagrantemente el derecho internacional.

En un comunicado oficial, la Organización de Energía Atómica de Irán informó que el ataque se produjo aproximadamente a las 3:39 a.m. hora local del 19 de julio, cuando "proyectiles" lanzados por el "régimen terrorista y criminal de Estados Unidos" impactaron en las instalaciones de Darkhovin, a las que describió como "uno de los símbolos del orgullo y la autosuficiencia científica de la nación iraní".

El organismo condenó enérgicamente la agresión, subrayando que el gobierno estadounidense, "que no conoce más que la intimidación y la violación de las normas", ha demostrado una vez más su desprecio por los compromisos internacionales.

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