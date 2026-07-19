Irán condena el ataque “terrorista” de EE.UU. contra la central nuclear de Darkhovin

En un comunicado oficial, la Organización de Energía Atómica de Irán informó que el ataque se produjo aproximadamente a las 3:39 a.m. hora local del 19 de julio, cuando "proyectiles" lanzados por el "régimen terrorista y criminal de Estados Unidos" impactaron en las instalaciones de Darkhovin, a las que describió como "uno de los símbolos del orgullo y la autosuficiencia científica de la nación iraní".

El organismo condenó enérgicamente la agresión, subrayando que el gobierno estadounidense, "que no conoce más que la intimidación y la violación de las normas", ha demostrado una vez más su desprecio por los compromisos internacionales.