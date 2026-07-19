Irán a soldados de EEUU: Huyan antes de conocer ‘lecciones inolvidables’

En una nota publicada hoy domingo en su cuenta en X, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha destacado un mensaje que el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, emitió el sábado en el que afirmó que el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) de Islamabad demostró que la firma del presidente de EEUU “carece de valor”, mientras que aseguró que la nación iraní y el Frente de la Resistencia tienen preparadas “lecciones inolvidables” para el enemigo estadounidense.

“Ahora que el enemigo estadounidense busca avivar la guerra y acarrearse costes más elevados y mayor deshonra, debe saber que la querida nación iraní y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables que impartirle, de las cuales la valentía de los combatientes del Islam y el honor de la gente valerosa de la región del sur han mostrado estos días algunos ejemplos”, remarcó el ayatolá Jamenei.

Con base en este aviso, Azizi ha aconsejado a los militares estadounidenses implicados en la guerra contra Irán a no perder ni un segundo para huir.

“Si los soldados estadounidenses supieran a qué se refería el sabio y firme Líder con ‘lecciones inolvidables’, no perderían ni un solo segundo para huir”, ha sostenido el parlamentario iraní.

Estados Unidos reanudó la semana pasada su agresión militar contra Irán, en violación del memorando de entendimiento firmado por ambas partes el 17 de junio con el propósito de poner fin a las hostilidades en todos los frentes.

Irán ha respondido con varias rondas de ataques con drones y misiles contra activos militares estadounidenses en toda la región de Asia Occidental.