CGRI: 2 buques sufren “incidente” en Ormuz tras ignorar advertencias de Irán

“Hace unas horas, cuatro buques infractores, con el apoyo y la instigación de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e intentaron abandonar el estrecho de Ormuz por una ruta insegura, ignorando las advertencias del puesto de control del estrecho de Ormuz de la Marina del CGRI”, ha anunciado este domingo la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica por medio de un comunicado.

Según la nota, “dos de ellos sufrieron un incidente y quedaron detenidos en su posición, mientras que los otros dos desistieron de continuar por esa ruta”.

La Fuerza Naval del CGRI ha reiterado que “el control del estrecho de Ormuz está completamente en manos de esta fuerza y la única ruta segura es la que ha sido designada y anunciada” por la República Islámica.

Ha agregado que “ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizantes químicos cruzará el estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización, tal como se anunció anteriormente”.

Asimismo, ha alertado que “las embarcaciones que, influenciadas por las declaraciones del enemigo estadounidense, ingresen en la ruta insegura, sin duda sufrirán incidentes”.

Irán reafirma que ningún párrafo del Memorando de Entendimiento de Islamabad permite a EE.UU. crear un corredor paralelo independiente en el estrecho de Ormuz.

De hecho, según el memorando, Irán estableció una ruta marítima especial para que las embarcaciones atravesaran el estrecho de forma segura; no obstante, Estados Unidos instaba a los buques a utilizar otro que había creado al sur de Ormuz.

Teherán enfatiza que el párrafo 5 del Memorando de Entendimiento (MoD, por sus siglas en inglés), que se centra en el estrecho de Ormuz, establece claramente que Irán desarrollaría mecanismos para la futura gestión de esta vía marítima estratégica en consulta con Omán y mediante conversaciones con otros países de la región.

Irán ha asegurado ya había iniciado este proceso incluso antes de la firma del memorando de entendimiento y que este acuerdo provisional preveía un plazo de 30 días para garantizar la normalización del tráfico marítimo y establecer mecanismos para el paso seguro de los buques.

Sin embargo, las autoridades iraníes denuncian que Estados Unidos lanzó una acción militar contra Irán tan solo 21 o 22 días después de la firma del memorando, impidiendo que el proceso se completara en el plazo acordado.

De hecho, Estados Unidos reanudó el 7 de julio sus ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de acusar a Teherán de atacar varias embarcaciones que transitaban al sur del estrecho de Ormuz y de violar el MoE. Además, Washington restableció el bloqueo naval, dando por terminado el alto el fuego vigente.

En respuesta a las agresiones estadounidenses, el CGRI y el Ejército de Irán han lanzado ataques de represalia contra instalaciones militares estadounidenses en la región, asegurando que continuarán las operaciones hasta que se restablezca la calma en todo el país.