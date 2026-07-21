CGRI alerta a EEUU: Toda agresión contra Irán recibirá respuesta “inolvidable”

“El CGRI está comprometido a enfrentar toda agresión y aventura del enemigo con una respuesta decisiva e inolvidable”, ha resaltado la Comandancia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), en un comunicado emitido este martes.

La fuerza élite iraní ha prometido que responderá con firmeza a cualquier agresión contra Irán, al tiempo que ha subrayado que la seguridad del país se sustenta en la unidad nacional, la capacidad de disuasión.

“La seguridad, la independencia y la dignidad de Irán se preservan mediante la fe, la unidad nacional, la preparación para el combate, la disuasión y la superioridad en inteligencia”, se lee en la nota.

Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra objetivos en el sur de Irán, incluyendo los civiles como puentes y desalinadoras, en flagrante violación del Memorando de Entendimiento de Islamabad, que buscaba poner fin definitivo a la guerra de agresión estadounidense-israelí, iniciada a fines de febrero.

Irán ha respondido con la Operación Nasr (Victoria)-2, ejecutada por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la Operación Saeqe (Rayo), llevada a cabo por el Ejército iraní, que apuntan objetivos estadounidenses en varios países de la región.