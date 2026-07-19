AIPAC suspendió la ayuda financiera a varios representantes demócratas que respaldaron la reducción de la ayuda a Israel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un informe de Politico, AIPAC deshabilitó la posibilidad de recibir contribuciones financieras en línea para más de doce representantes demócratas a través de su comité de acción política. Entre ellos figuran nombres como Katherine Clark, líder demócrata en la Cámara de Representantes; Joe Neguse y Pat Ryan. Este último ya había anunciado anteriormente que no estaba interesado en recibir apoyo financiero de AIPAC y había criticado las posturas de este grupo de presión respecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Esta medida se produjo después de que 103 representantes demócratas votaran a favor de una enmienda destinada a reducir los 3.300 millones de dólares que Estados Unidos concede anualmente en ayuda militar a Israel. Aunque la propuesta no prosperó debido a la oposición de la mayoría republicana y de un grupo de legisladores demócratas, el resultado de la votación refleja la creciente brecha dentro del Partido Demócrata sobre la continuidad del apoyo militar a Israel, en un contexto de aumento de las críticas al desempeño del Gobierno de Benjamín Netanyahu en la guerra de Gaza.