Hur ibn Yazid; una manifestación de la amplitud de la misericordia y la guía del Imam Huséin (P)

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La historia de Hur ibn Yazid al-Riyahi constituye uno de los ejemplos más brillantes de un destino bienaventurado en la escuela de Ashura. Se narra que, cuando se dirigía hacia Karbalá para enfrentarse al Imam Huséin (P), una voz del mundo invisible le anunció la buena nueva del Paraíso. Hur, sorprendido, dijo: «Voy a combatir contra el hijo de Fátima (PB); ¿cómo podría estar entre los moradores del Paraíso?». Sin embargo, su cortesía, su discernimiento y su regreso oportuno hacia la verdad hicieron que su nombre quedara inscrito para siempre entre los compañeros inmortales del Señor de los Mártires (P), demostrando que el alcance de la gracia y la guía del Imam Huséin (P) se extiende hasta los últimos instantes de la vida humana.