Funcionario australiano: Generalizar el extremismo a todos los musulmanes es una distorsión de la realidad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Aftab Malik, representante especial del Gobierno de Australia para la lucha contra la islamofobia, subrayó en un artículo publicado en el diario The Guardian que los debates públicos sobre el islam en Australia suelen verse influidos por amplias generalizaciones y por un lenguaje emocional, cuando en realidad la reducción de las divisiones sociales requiere análisis basados en datos y hechos.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a las recientes afirmaciones de Pauline Hanson, senadora australiana y activista conocida por sus posiciones contrarias a los musulmanes. Hanson había citado en sus declaraciones los recuerdos de un escritor británico sobre el islam. Malik señaló que tales fuentes pueden formar parte de un debate legítimo, pero que no deben utilizarse para extraer conclusiones sobre el conjunto de la comunidad musulmana.

Según explicó, centrarse en ejemplos limitados de extremismo puede ocultar la verdadera imagen de la vida de los musulmanes en Australia, una comunidad cuya inmensa mayoría rechaza la violencia y el extremismo. Malik afirmó: «El problema es que cuando surge un debate sobre el islam y los musulmanes en Australia, las primeras víctimas suelen ser los hechos».

Añadió que algunos términos frecuentes en el discurso público —como «islam radical» o ciertas afirmaciones sobre una supuesta amenaza del islam para las sociedades occidentales— carecen de suficiente rigor analítico y pueden reforzar narrativas que presentan a los musulmanes principalmente como un problema de seguridad.

El representante especial australiano también señaló que, en muchos casos, la opinión pública se forma a partir de una atención selectiva hacia incidentes poco frecuentes protagonizados por individuos que recurren a justificaciones religiosas para sus actos. Según indicó, esas personas deben ser consideradas delincuentes y su comportamiento no representa al islam ni a la comunidad musulmana.

Malik subrayó además que diversos factores sociales e individuales, como el aislamiento o las frustraciones personales, pueden desempeñar un papel en los procesos de radicalización y que este fenómeno no puede atribuirse únicamente a la identidad religiosa.

Asimismo, informó de la persistencia de casos de discriminación, insultos verbales y comportamientos hostiles contra los musulmanes en Australia, y señaló que las mujeres musulmanas que utilizan vestimenta religiosa son quienes más frecuentemente se enfrentan a este tipo de situaciones. Según indicó, también se han registrado denuncias de vandalismo y amenazas contra mezquitas y centros islámicos.

Malik, al tiempo que destacó la importancia de la libertad de expresión, recordó que las figuras públicas también deben asumir la responsabilidad del impacto que sus palabras pueden tener sobre las minorías religiosas. Propuso que políticos y personalidades públicas visiten mezquitas y dialoguen con musulmanes comunes para conocer de primera mano la realidad de esta comunidad.

Según este funcionario australiano, el principal desafío para Australia no radica en debatir cuestiones relacionadas con el extremismo o la seguridad nacional, sino en garantizar que esos debates se desarrollen sin extender acusaciones o generalizaciones a toda una comunidad religiosa.