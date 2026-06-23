El joven que con su martirio protegió el legado del Imamato (PB)

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Alí Akbar ibn al-Huséin (PB), como reflejo más perfecto del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), acudió al campo de batalla con lucidez y valentía para defender la religión, la Wilayah y el legado de Ahlul-Bayt (PB), allanando con su martirio el camino para la continuidad del Imamato.