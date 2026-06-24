El mayor honor del abanderado de Karbalá (PB)

Código de noticia: 1830927 fuente: Abna24

Cuando el Imam Huséin (P) envió a Al-Abbás ibn Alí (PB) a dialogar con el ejército adversario, se dirigió a él con las palabras «بِنَفْسِي أَنْتَ» («que mi vida sea sacrificada por ti»). Esta expresión refleja el inmenso afecto, la confianza y la elevada posición que ocupaba Al-Abbás (PB) ante el Imam Huséin (P), convirtiéndose en uno de los mayores reconocimientos que recibió el héroe y abanderado de Karbalá en la historia de Ashura.