La reacción de la Excelencia Zaynab (P) al contemplar el cuerpo purificado de su hermano

Código de noticia: 1830928 fuente: Abna24

Tras el martirio del Imam Huséin (P), la Excelencia Zaynab (P) se adelantó al resto de las mujeres de la Casa Profética y corrió hacia el lugar donde yacía su hermano. Al contemplar su cuerpo bañado en sangre y desgarrado por las heridas, no pronunció palabras de queja ni de desesperación. Dirigiéndose al Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), exclamó: «¡Oh, Mensajero de Dios! Este es tu Huséin, cubierto de sangre y con sus miembros despedazados». Luego, en una muestra suprema de sumisión a la voluntad divina, elevó esta súplica: «¡Oh Dios! Acepta este sacrificio de la familia de Muhammad (la paz sea con él y su familia)».