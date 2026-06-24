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Décima noche de Muharram

La reacción de la Excelencia Zaynab (P) al contemplar el cuerpo purificado de su hermano

Con motivo de la noche de Ashura
25 junio 2026 - 02:29
Código de noticia: 1830928
fuente: Abna24
La reacción de la Excelencia Zaynab (P) al contemplar el cuerpo purificado de su hermano

Tras el martirio del Imam Huséin (P), la Excelencia Zaynab (P) se adelantó al resto de las mujeres de la Casa Profética y corrió hacia el lugar donde yacía su hermano. Al contemplar su cuerpo bañado en sangre y desgarrado por las heridas, no pronunció palabras de queja ni de desesperación. Dirigiéndose al Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), exclamó: «¡Oh, Mensajero de Dios! Este es tu Huséin, cubierto de sangre y con sus miembros despedazados». Luego, en una muestra suprema de sumisión a la voluntad divina, elevó esta súplica: «¡Oh Dios! Acepta este sacrificio de la familia de Muhammad (la paz sea con él y su familia)».

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