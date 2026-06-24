HAMAS elogia el apoyo ininterrumpido de Irán al pueblo palestino

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Según informó IRNA en la madrugada del miércoles, citando a medios palestinos, Basem Naim, miembro de la oficina política de HAMAS, sostuvo una conversación telefónica con

Abás Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.

Durante esta conversación telefónica, ambas partes analizaron e intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos y avances relacionados con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como sobre la situación en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza.

En esta conversación, Basem Naim, miembro de la oficina política de HAMAS, transmitió los saludos y felicitaciones de la dirección del movimiento HAMAS al liderazgo de la República Islámica de Irán y felicitó la firma del acuerdo marco.

Asimismo, elogió la firme resistencia de Irán frente a las agresiones de Estados Unidos y del régimen de Israel, y destacó las posiciones constantes y firmes de la República Islámica de Irán respecto a la causa palestina, así como su apoyo ininterrumpido al pueblo palestino.

El alto cargo de HAMAS continuó subrayando la importancia de que este apoyo continúe, especialmente en la Franja de Gaza, en vista de la persistente agresión sionista contra el pueblo palestino, a pesar de la firma del acuerdo de alto el fuego en Sharm el-Sheij el pasado octubre.