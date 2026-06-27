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Venezuela

Maduro pide unidad en Venezuela tras seísmos que dejan 235 muertos

27 junio 2026 - 13:00
Código de noticia: 1832084
fuente: hispantv
Maduro pide unidad en Venezuela tras seísmos que dejan 235 muertos

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con los afectados por los recientes terremotos que azotaron el país suramericano.

A través de cuenta en X desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra secuestrado junto a su esposa Cilia Flores, el mandatario afirmó que la palabra hoy es una sola: “máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”, manifestó este jueves Maduro.

Exhortó a todos a acompañar el trabajo de los cuerpos de rescate, la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional, Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios.

Subrayó que en esta hora difícil “llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”.

El dignatario señaló que Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también “vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad”. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!, resaltó.

El miércoles, dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela. Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de decenas de edificios y el cierre del principal aeropuerto del país.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez en un mensaje a la nación declaró el estado de emergencia con el objetivo de responder con rapidez y mayor capacidad institucional a las consecuencias de los sismos que han dejado 235 víctimas fatales, mientras que los heridos suman 4300. El estado de La Guaira fue calificado como “zona de desastre” debido a que fue el área más afectada por los movimientos telúricos.

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