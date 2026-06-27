Maduro pide unidad en Venezuela tras seísmos que dejan 235 muertos

A través de cuenta en X desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra secuestrado junto a su esposa Cilia Flores, el mandatario afirmó que la palabra hoy es una sola: “máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”, manifestó este jueves Maduro.

Exhortó a todos a acompañar el trabajo de los cuerpos de rescate, la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional, Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios.

Subrayó que en esta hora difícil “llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”.

El dignatario señaló que Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también “vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad”. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!, resaltó.

El miércoles, dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela. Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de decenas de edificios y el cierre del principal aeropuerto del país.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez en un mensaje a la nación declaró el estado de emergencia con el objetivo de responder con rapidez y mayor capacidad institucional a las consecuencias de los sismos que han dejado 235 víctimas fatales, mientras que los heridos suman 4300. El estado de La Guaira fue calificado como “zona de desastre” debido a que fue el área más afectada por los movimientos telúricos.