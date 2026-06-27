Associated Press: Los shiíes de Estados Unidos conmemoran el mes de Muharram y dialogan con la organización benéfica «Who Is Hussain?»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

La agencia Associated Press (AP) publicó un reportaje sobre las ceremonias de Muharram y Ashura entre las comunidades shiíes del mundo, señalando que, durante los días previos a Ashura, los shiíes mantienen viva la memoria y el nombre del Imam Huséin (P) en un ambiente marcado por el duelo colectivo. El reportaje añade que Ashura conmemora el martirio del Imam Huséin (P), nieto del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), ocurrido en el siglo VII, y que para los shiíes constituye un símbolo de resistencia frente a la opresión y la injusticia.

El reportaje cita a Noor Zahra Zaidi, profesora adjunta de Historia en la University of Maryland, Baltimore County (UMBC), en Estados Unidos, e investigadora especializada en el islam shií, quien afirma que la reunión anual de los shiíes y la reconstrucción de la memoria colectiva y del dolor compartido permiten que, cada año, la narrativa de Karbalá dialogue con las circunstancias de su tiempo. Según explica, una de las características perdurables de las ceremonias de Ashura es que los rituales y las reuniones de las comunidades shiíes, aun reflejando diferentes culturas, lenguas y tradiciones locales, continúan teniendo a Karbalá como su eje central.

Duelo, elegías y solidaridad en las comunidades shiíes de Estados Unidos

En otra parte de su reportaje, Associated Press (AP) se centra en Estados Unidos y señala que numerosos shiíes de diversos orígenes étnicos y raciales se reúnen en asambleas religiosas, donde escuchan la recitación del Sagrado Corán, elegías, lamentaciones religiosas y conferencias. Citando nuevamente a Noor Zahra Zaidi, el reportaje indica que, en muchas comunidades shiíes, la expresión emocional del duelo y el llanto son considerados actos de adoración, ya que representan una manifestación de empatía con el sufrimiento de la AhlulBayt (PB) del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia).

El reportaje de Associated Press (AP) señala que Adam Almaliki, uno de los responsables de la organización benéfica Who Is Hussain?, con sede en Londres y residente en el estado de Míchigan, describió el ambiente de Muharram como una época en la que «nuestra comunidad cobra vida» y en la que todos se reúnen en una hermosa unidad colectiva. Asimismo, calificó estas actividades como una oportunidad para la superación personal, la purificación del alma y el acercamiento a Dios a través del camino del Imam Huséin (P).

Asimismo, Sakina Ali, una joven de 23 años residente en el estado de Texas y voluntaria de la organización benéfica Who Is Hussain?, afirmó que asiste a estas reuniones junto con cuatro generaciones de su familia y que el ambiente de las ceremonias le resulta tan conmovedor que le provoca una profunda emoción y una intensa experiencia espiritual.

Estados Unidos: donación de sangre en nombre del Imam Huséin (P)

En otra parte del reportaje, Associated Press (AP) abordó las campañas de donación de sangre organizadas por algunas comunidades shiíes, especialmente en Estados Unidos, y señaló que Sakina Ali, desde Texas, ha participado, en el marco de las actividades de la organización benéfica Who Is Hussain?, en la organización de campañas de donación de sangre durante los días de Muharram.

Según explicó, el objetivo de esta iniciativa es «salvar vidas humanas» y «realizar obras de bien en nombre de Huséin» y, dado que durante estos días se congrega un gran número de shiíes, el impacto de esta acción adquiere una mayor dimensión.

El reportaje añade que Mustafa Jafri, médico y miembro de la junta directiva de la Imam Ali Mosque en el estado de Nueva Jersey, afirmó que estas campañas de donación de sangre se llevan celebrando desde hace años en su mezquita.

Jafri declaró: «Realmente hacemos esto para honrar al Imam Huséin (P), a sus compañeros y a su familia. Él derramó su sangre para enfrentarse a la injusticia, y nosotros sentimos que debemos donar la nuestra para salvar vidas humanas.»

Associated Press (AP) concluye señalando que muchos de los shiíes que participan en estas iniciativas encuentran inspiración en el legado del Imam Huséin (P) y lo consideran una invitación a luchar contra la injusticia, practicar el altruismo, mantenerse fieles a los principios y defender la integridad moral.