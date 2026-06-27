Erdoğan: Nos enfrentamos a Israel por la supervivencia de Turquía

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que «los sionistas nos han tomado a todos como objetivo» y que su país se enfrenta a ellos para garantizar la supervivencia del Estado turco.

Según informó la agencia Anadolu, Erdoğan declaró este sábado, durante una reunión del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti) celebrada en la provincia de Sakarya, en el noroeste de Turquía, que la ideología del sionismo se basa en el genocidio, la ocupación y el expansionismo, y que no tiene como objetivo únicamente a su persona o al Partido de la Justicia y el Desarrollo, sino a toda Turquía.

Añadió que, cuando Turquía se enfrenta al sionismo, no lo hace por intereses personales ni partidistas, sino porque el objetivo es garantizar la supervivencia del Estado y de toda la nación turca.