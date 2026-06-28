Las enseñanzas de Ashura inspiran al pueblo iraní frente a las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Mohammad Ali Amani, secretario general del Partido de la Coalición Islámica, se reunió y dialogó con Andrey Klimov, vicepresidente de Asuntos Internacionales del partido gobernante Rusia Unida (Yedinaya Rossiya), al margen del foro «Freedom for Nations», celebrado en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Durante el encuentro, celebrado con el objetivo de ampliar la cooperación partidaria e internacional, ambas partes reafirmaron su determinación de profundizar las relaciones bilaterales y fortalecer la coordinación en los ámbitos regional e internacional.

En la reunión, Mohammad Ali Amani destacó el largo historial de cooperación entre ambas formaciones políticas y afirmó que las relaciones y los intercambios entre el Partido de la Coalición Islámica y Rusia Unida han seguido una trayectoria ascendente durante los últimos años y continúan ampliándose de manera constante.

El secretario general del Partido de la Coalición Islámica recordó asimismo la reunión celebrada el mes pasado entre el vicepresidente de Asuntos Internacionales de su partido y Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en la ciudad de Perm, subrayando la continuidad de estas consultas de alto nivel en el marco de la diplomacia partidaria.

En otra parte de su intervención, Amani, al referirse a las enseñanzas religiosas y a la cultura de la resistencia en Irán, afirmó que las enseñanzas de Ashura y el levantamiento del Imam Huséin (P) han servido siempre de inspiración al pueblo iraní para hacer frente a las agresiones y a las políticas expansionistas del frente de la arrogancia mundial, especialmente de Estados Unidos y del régimen sionista.

Asimismo, subrayó que esta profunda convicción cultural y religiosa constituye la base de la firmeza de Irán frente a las presiones externas.

Por su parte, Andrey Klimov, vicepresidente de Asuntos Internacionales de Rusia Unida, acogió favorablemente la ampliación de las relaciones entre ambos partidos y expresó la plena disposición de su organización para firmar un memorando de cooperación con el Partido de la Coalición Islámica, calificándolo como un paso importante para institucionalizar las relaciones entre ambas formaciones políticas.

Klimov también destacó la importancia de la cooperación multilateral y subrayó la necesidad de una estrecha colaboración entre ambos partidos en la organización de la Asamblea General de la organización «Freedom for Nations», que se celebrará en Moscú el próximo mes de noviembre, señalando que este evento puede convertirse en una plataforma adecuada para fortalecer la cooperación entre los movimientos independientes del mundo.

En otra parte de sus declaraciones, el vicepresidente de Asuntos Internacionales de Rusia Unida señaló que, dado que Rusia ejercerá el próximo año la presidencia rotatoria de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la cooperación conjunta y la estrecha coordinación entre Teherán y Moscú en el marco de esta organización revestirán una importancia especial y podrán contribuir significativamente al logro de objetivos comunes.

La reunión se desarrolló en un ambiente cordial y en el marco de las consultas políticas continuas entre ambos países, considerados aliados estratégicos. Los participantes reafirmaron su firme determinación de fortalecer aún más la cooperación integral tanto a nivel bilateral como internacional.