Nueva réplica en Venezuela mientras continúa la búsqueda de supervivientes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Una nueva réplica de magnitud 5,1 volvió a sacudir este lunes el centro-norte de Venezuela a las 06:00 horas (hora local), según informó el Servicio Geológico Colombiano. El sismo se produjo mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas devastadas por el doble terremoto registrado la semana pasada.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, informó que el número de ciudadanos españoles desaparecidos descendió de 150 a 138. Asimismo, confirmó que el balance de víctimas españolas se mantiene en 17 fallecidos, mientras que otras 12 personas continúan localizadas bajo los escombros a la espera de ser rescatadas.

Según el último balance oficial ofrecido por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, el doble terremoto ha dejado hasta el momento al menos 1.450 fallecidos, más de 3.150 heridos y más de 12.700 personas desplazadas. En el estado de La Guaira, el más afectado por el desastre, se ha restablecido el 75 % del suministro eléctrico, el 68 % del servicio de agua potable y el 90 % de la red vial.

Las autoridades venezolanas prorrogaron hasta el 5 de julio la suspensión de las actividades escolares debido a los graves daños ocasionados por los terremotos. Paralelamente, las brigadas de emergencia prosiguen las operaciones de búsqueda entre los edificios colapsados, donde todavía continúan siendo localizadas personas con vida.

El Gobierno de China anunció el envío de ayuda humanitaria y material de emergencia por un valor de 14,7 millones de dólares, con el objetivo de respaldar las operaciones de rescate y las labores de reconstrucción en las zonas afectadas.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España desplegó dos oficiales de enlace para coordinar las operaciones internacionales de búsqueda y rescate sobre el terreno.

La fuerte réplica registrada este lunes volvió a sentirse en Caracas y en otras zonas del centro-norte del país, cinco días después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras cientos de réplicas continúan registrándose en la región y mantienen en alerta a las autoridades.

El Parlamento de Andalucía inició su sesión con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela.

Las posibilidades de encontrar nuevos supervivientes disminuyen con el paso de las horas, mientras brigadas nacionales e internacionales de emergencia continúan trabajando entre los escombros de aproximadamente 774 edificios colapsados, en una de las mayores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.