Continúan las labores de rescate en Caracas tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela

Código de noticia: 1833727 fuente: Abna24

En un reportaje de campo de la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), la corresponsal Marilión zambrano muestra la situación en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. Mientras los equipos de rescate y voluntarios continúan trabajando entre los edificios colapsados en Caracas, persiste la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros y continúan las labores de evaluación de daños y atención a los damnificados.