La muerte de soldados estadounidenses en Jordania en ataques de represalia de Irán ha desatado una ola de indignación en la opinión pública estadounidense, que critica duramente al gobierno terrorista del país encabezado por Donald Trump.

Aadministración Trump sacrifica a las tropas de EEUU en las guerras de Israel

Según la cadena catarí Al Jazeera, el anuncio de la muerte de dos soldados estadounidenses en el ataque de Irán a una base en Jordania provocó una gran indignación y controversia en las redes sociales, donde los usuarios denunciaron que “el gobierno estadounidense está sacrificando soldados estadounidenses en guerras que no tienen nada que ver con Estados Unidos y que no le convienen”.

Mientras Trump y su gobierno intentaban influir en las emociones del público divulgando imágenes de soldados muertos, especialmente de una soldado de 19 años, los estadounidenses reaccionaron con indignación ante lo ocurrido, afirmando que nuestros soldados están siendo enviados a guerras que sirven a los intereses de Israel y de algunos políticos estadounidenses y que no benefician al país ni al pueblo.

Internautas estadounidenses, en particular numerosos influencers y figuras públicas, lanzaron una campaña en contra de la presencia militar de EE.UU. en la región y exigieron el fin de una guerra que, según afirman, está costando la vida de militares estadounidenses sin aportar ningún beneficio al país.

Soldados estadounidenses están siendo enviados a la fuerza a Asia Occidental por el bien de Israel

El periodista estadounidense Ethan Levins escribió, en respuesta a la muerte de Isabella González, una soldado de 19 años, en Jordania, que ella fue enviada a Asia Occidental para luchar en una guerra por Israel, y que, si bien se vio obligada a ir allí, perdió la vida por Israel, no por Estados Unidos.

Evan Kilgore, otro escritor estadounidense, afirmó a su vez que dos soldados estadounidenses perdieron la vida por Israel y murieron innecesariamente en una guerra que no beneficia a ningún interés estadounidense.

Daniel McAdams, director ejecutivo del Instituto Ron Paul, describió a los soldados estadounidenses muertos como “carne de cañón” para Israel y los políticos estadounidenses, haciendo hincapié en que la guerra se cobra la vida de los pobres para que los políticos y los ricos puedan lograr sus propios intereses.

El Partido Demócrata de Estados Unidos también ha criticado duramente al gobierno de Trump, afirmando que las muertes de soldados estadounidenses son el resultado de la guerra ilegal de Trump contra Irán y que el Departamento de Guerra de Estados Unidos no está revelando el número real de soldados estadounidenses muertos en esta guerra.

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., afirmó que esta guerra inútil debería terminar cuanto antes y que los soldados estadounidenses deberían regresar a casa, que es la mejor manera de honrar a los soldados caídos.

Las críticas a la beligerancia del gobierno terrorista estadounidense y a la muerte de sus soldados en nombre de Israel trascendieron las fronteras de Estados Unidos. El bloguero alemán Kevork Almassian escribió que se está enviando a soldados estadounidenses a Asia Occidental para luchar en las guerras de Israel, mientras que los políticos estadounidenses se dedican a divertirse.

¿Qué es el objetivo de Irán en atacar bases de EE.UU. en Jordania?

En los últimos días, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, en una nueva estrategia, ha incluido en su lista de objetivos las bases de EE.UU. en Jordania, donde el país norteamericano se ha trasladado un gran número de tropas y equipos.

Fuentes estadounidenses creen que el objetivo de Irán en estos ataques no es simplemente atacar bases estadounidenses y causar bajas y daños materiales. David Deptula, general retirado del ejército estadounidense y uno de los principales artífices de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, considera que interpretar estos ataques desde una perspectiva puramente militar sería incompleto.

En declaraciones a la cadena local Fox News, el general retirado del ejército estadounidense afirmó que la ubicación de Jordania permite a Estados Unidos llevar a cabo operaciones aéreas más efectivas en Siria, Irak y la región, y por lo tanto, el ataque de Irán contra la base aérea de Al-Azraq no tuvo como objetivo una sola instalación militar.

“Irán está intentando aumentar el coste político de albergar fuerzas estadounidenses en Jordania, de modo que el coste de esta presencia continuada, tanto en materia de seguridad como política, supere los beneficios que Jordania y Washington obtienen de esta cooperación militar”, subrayó.

Recalcó que el mensaje que Irán transmite al llevar a cabo estos ataques va dirigido tanto a Estados Unidos como a sus aliados regionales.

La Administración de Donald Trump ha intensidad sus ataques contra Irán, incluyendo objetivos civiles, en flagrante violación del memorando de entendimiento de Islamabad (MoU, por sus siglas en inglés), que buscaba poner fin definitivo a la guerra de agresión estadounidense-israelí, iniciada a fines de febrero.

Irán ha respondido con la Operación Nasr (Victoria)-2, ejecutada por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la Operación Saeqe (Rayo), llevada a cabo por el Ejército iraní, que apuntan objetivos estadounidenses en varios países de la región.