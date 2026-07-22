Video | La desgarradora despedida de una madre de Minab a un fragmento del cuerpo purificado de su hijo

En el ataque con misiles estadounidense-sionista contra la escuela primaria Shajarat Tayyiba de Minab, ocurrido el 28 de febrero de 2026, 168 alumnos y maestros fueron martirizados. Tras el hallazgo, la identificación y las ceremonias fúnebres, los cuerpos de estos mártires fueron sepultados en el Cementerio de los Mártires de Minab.