En el ataque con misiles estadounidense-sionista contra la escuela primaria Shajarat Tayyiba de Minab, ocurrido el 28 de febrero de 2026, 168 alumnos y maestros fueron martirizados. Tras el hallazgo, la identificación y las ceremonias fúnebres, los cuerpos de estos mártires fueron sepultados en el Cementerio de los Mártires de Minab.
Video | La desgarradora despedida de una madre de Minab a un fragmento del cuerpo purificado de su hijo
22 julio 2026 - 16:25
Código de noticia: 1843669
fuente: Abna24
La Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hoy, miércoles 22 de julio de 2026, los fragmentos de los cuerpos purificados recuperados durante las últimas semanas en las labores de búsqueda realizadas en la escuela de Minab y sus alrededores fueron identificados y separados, tras completarse las etapas especializadas del proceso y los análisis de ADN (DNA).
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