El papel formativo y existencial del llanto por el Imam Huséin (P)

Código de noticia: 1834176 fuente: Abna24

El llanto por el Imam Huséin (P), en la tradición narrada del Shiísmo, es presentado como una de las manifestaciones más elevadas del camino de la wilayah y como uno de los medios más eficaces para la purificación y el perfeccionamiento del ser humano. Este acto de adoración recomendado, además de conducir al perdón de los pecados, contribuye a eliminar las raíces más profundas de la negligencia espiritual, el egoísmo y el apego a todo aquello que no sea Dios. A la luz del tawallí hacia los amigos de Dios, prepara el camino para alcanzar la vida pura (hayat tayyiba), la iluminación del corazón y la firmeza en la senda de la guía divina.