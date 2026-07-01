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El papel formativo y existencial del llanto por el Imam Huséin (P)

1 julio 2026 - 19:43
Código de noticia: 1834176
fuente: Abna24
El papel formativo y existencial del llanto por el Imam Huséin (P)

El llanto por el Imam Huséin (P), en la tradición narrada del Shiísmo, es presentado como una de las manifestaciones más elevadas del camino de la wilayah y como uno de los medios más eficaces para la purificación y el perfeccionamiento del ser humano. Este acto de adoración recomendado, además de conducir al perdón de los pecados, contribuye a eliminar las raíces más profundas de la negligencia espiritual, el egoísmo y el apego a todo aquello que no sea Dios. A la luz del tawallí hacia los amigos de Dios, prepara el camino para alcanzar la vida pura (hayat tayyiba), la iluminación del corazón y la firmeza en la senda de la guía divina.

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