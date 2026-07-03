Irán: Daremos respuesta más aplastante que nunca a error del enemigo

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha emitido este comunicado este viernes con motivo de las ceremonias fúnebres del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que se celebran del 4 al 9 de julio.

El CGRI afirma que la procesión fúnebre no es simplemente una despedida, sino un resurgimiento trascendental para renovar la lealtad al Islam puro, a los elevados ideales de la Revolución Islámica y a la continuación del legado del Líder mártir.

Ha enfatizado que la sangre del difunto ayatolá Jamenei abrirá un nuevo horizonte para el despertar global y la sagrada unidad de la Ummah islámica, sembrando desesperación y desesperanza en los corazones del enemigo estadounidense-sionista y sus partidarios regionales y extrarregionales.

Pone de relieve asimismo que, junto con otras fuerzas armadas iraníes, el Cuerpo de Guardianes, “con una preparación integral para el combate y una fe inquebrantable, advierte al frente maligno del enemigo que cualquier error de cálculo recibirá una respuesta decisiva —más aplastante que nunca— que quedará grabada para siempre en su ignominiosa historia”, ha aseverado.

El cuerpo élite militar iraní ha subrayado que su “preparación no es solo una demostración militar, sino una declaración de repudio de una nación galvanizada y vengativa contra toda forma de opresión y agresión”.

Además, ha hecho un llamado a los iraníes para que demuestren una vez más su unidad, perspicacia y firmeza histórica ante el mundo mediante su participación en las ceremonias fúnebres.

Sin duda, esta multitudinaria y entusiasta participación servirá como una respuesta firme y significativa a los detractores y adversarios de la patria, añadiendo otra página dorada al historial de logros de un Irán fuerte.

El ayatolá Jamenei fue asesinado, junto con algunos miembros de su familia, el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión ilegal de 40 días librada por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán.

Las ceremonias continuarán hasta el lunes con una procesión fúnebre a lo largo de una ruta de 10 kilómetros, seguida de ritos en la ciudad santa de Qom el 7 de julio, en Irak el 8 de julio y el entierro en Mashad el 9 de julio.